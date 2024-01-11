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Депутат польского сейма Павел Коваль заявил, что депортировать военнообязанных украинцев Варшава не может, так как это противоречит действующему законодательству. Но зато она в состоянии создать условия, при которых граждане Украины будут вынуждены вернуться на родину сами.

«Но нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди… быть мобилизованными на Украине», – цитирует руководителя комитета иностранных дел издание BRIEF.

Данную новость уже опубликовали все украинские СМИ, поэтому заявление Коваля возмущенно комментируют сбежавшие в Польшу граждане страны. Впрочем, они не особо беспокоятся о своем будущем, заявляя «Прощай, Польша, здравствуй, Германия».