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Начальник отдела РЭБ и кибервойны украинского Генштаба Иван Павленко заявил, что Россия производит и использует в ходе боевых действий все больше беспилотных аппаратов. Это вызывает у Киева серьезное беспокойство.

«В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым», — сообщил он в интервью американской Financial Times.

Павленко также отметил, что Украина не просто проигрывает России в области радиоэлектронной борьбы. В распоряжении ВСУ практически нет систем РЭБ, из-за чего они чрезвычайно уязвимы не только перед БПЛА, но и перед артиллерийскими ударами ВС РФ.