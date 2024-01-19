ВСУ атакуют не только нефтебазы, но и пороховые заводы. Буквально минувшей ночью такая атака была проведена в Тамбове, однако она оказалась неудачной, рассказал губернатор региона Максим Егоров. Тем самым он опроверг заявления украинских СМИ о серьезных разрушениях на предприятии.

Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал порталу Ura.ru о негативных последствиях атак на такие объекты. Он отметил, что в производстве пороха используются азотная кислота и спирт частицы которых способны заражать почву.

Для экологии весьма вредными являются и удары по нефтебазам. Кроме того, они создают серьезные риски возникновения сильных пожаров.