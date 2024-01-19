ВСУ атакуют не только нефтебазы, но и пороховые заводы. Буквально минувшей ночью такая атака была проведена в Тамбове, однако она оказалась неудачной, рассказал губернатор региона Максим Егоров. Тем самым он опроверг заявления украинских СМИ о серьезных разрушениях на предприятии.
Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал порталу Ura.ru о негативных последствиях атак на такие объекты. Он отметил, что в производстве пороха используются азотная кислота и спирт частицы которых способны заражать почву.
Для экологии весьма вредными являются и удары по нефтебазам. Кроме того, они создают серьезные риски возникновения сильных пожаров.
«Жидкое топливо само по себе не взрывается, взрываются газы. Они могут рвануть, если появилась искра или источник воспламенения. Достаточно дырки в крышке огромного бака и заряда, чтобы пламя от взрыва достигло поверхности топлива или воспламенились газы. То есть мощной силы не нужно», — пояснил эксперт.