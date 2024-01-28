Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков прокомментировал текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, у ВСУ дела с каждым днем все хуже из-за недостатка артиллерийских снарядов, пожилого возраста военнослужащих и по их боевой подготовке, передает РИА Новости.

Представители киевского режима напрочь забыли о законах войны, которые ВСУ не соблюдаются. Армия вынуждена реализовывать часто очень странные «хотелки» командования и властей вместо того, чтобы переходить к оборонительной стратегии. Все это дает России реальный шанс обрушить фронт и осуществить крупный прорыв.

Руководство Украины пока не понимает, что происходит и какая опасность нависла над ВСУ. Когда до него это дойдет, ВС РФ уже перейдут в крупномасштабное наступление сразу на нескольких направлениях и оказывать какое-либо сопротивление станет поздно.