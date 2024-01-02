В интервью порталу NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил высказывания президента Украины Зеленского об «изоляции Крыма». Он назвал все подобные заявления политической игрой, не имеющей с реальностью ничего общего.

«Все что сейчас говорит Зеленский — не что иное, как политическая игра, зарабатывание политических очков для западного обывателя. Я думаю, во внутренних вопросах Крым уже не актуален и они забыли про него думать», — уверен полковник запаса.

По мнению Матвийчука, для попытки отбить Крым, которая вряд ли будет удачной, Киеву нужно задействовать как минимум 400 или 500 боевых самолетов, а также до 2000 танков. Кроме того, потребуется группировка в 350 тысяч боевиков ВСУ. Украине не по силе собрать такое количество солдат даже принудительно, а столько техники ей просто никто не даст.