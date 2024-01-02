Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук прокомментировал очередную попытку ВСУ нанести удар по Белгороду ракетами «Ольха». Напомним, 17 таких боезарядов перехватила ПВО.

Аналитик рассказал «Ленте.ру», что «Ольха» — это модернизация ракет реактивной системы залпового огня «Град». Дальность боезарядов достигает 50 километров, они неуправляемы и несут до 12 килограммов полезной нагрузки. Ракеты летят на дозвуковой скорости, хорошо распознаются радиолокационными станциями и без особых проблем сбиваются.

Если такой снаряд попадает в дом, разрушить он его не в состоянии. Однако может наносить серьезные повреждения.

Киев 2 января вновь попытался атаковать Белгород из таких РСЗО. Система ПВО отреагировала своевременно, но без жертв не обошлось, погиб один человек. Еще четверо получили ранения.