Заявления президента Украины Владимира Зеленского о численности украинской армии в 880 тысяч человек могут не иметь ничего общего с действительностью. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Андрей Кошкин.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова пояснил, что названная Зеленским цифра может быть преувеличена. Но даже если это и не так, если украинский лидер озвучил численность ВСУ, чтобы напугать Россию, то его заявлений давно никто не боится.

В упомянутые 880 тысяч входят не только регулярные войска, но и территориальная оборона, состоящая из неопытных бойцов.