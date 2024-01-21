Украине придется в любом случае проводить новую волную мобилизации, так как без нее Киев продержится не более нескольких месяцев. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Он пояснил, что США и Европа уже не накачивают ВСУ оружием, техникой и боеприпасами, как это было в 2022 и 2023 годах. В Киев все еще стекается вооружение, но это больше тоненькие ручейки, пользы от которых немного. Поэтому мобилизация Киеву просто необходима.

Ранее руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мобилизация является необходимостью для ВСУ. То же самое отметил и президент Владимир Зеленский, однако он сразу оговорился, что нужды призывать в армию 500 тысяч украинцев пока нет.