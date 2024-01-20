Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит «фатальный шторм» уже через месяц-полтора. За это время действующие украинские власти могут быть сметены со своих постов, считает киевский политолог Андрей Золотарев.

В интервью YouTube-каналу Politeka он отметил, что на Украине может быть создано «правительство Народного единства», которое и займет руководящие посты в республике.

Золотарев обратил внимание зрителей, как законопроект о мобилизации проходит Верховную раду. Изначально за него были готовы проголосовать 240 депутатов, однако сейчас их количество стало меньше 180. При этом сам законопроект уже после якобы «доработки» правительства вернули обратно, заявив, что не нужно подавать в парламент тот же текст, написанный другими словами.

«Акела лоханулся», – заявил Золотарев, комментируя ситуацию с законопроектом.

По мнению эксперта, в ближайшее время скандалов в Раде станет значительно больше. Затем Украину ожидают еще и экономические потрясения. Если они совпадут с крупными поражениями на фронте, возникнет «фатальный шторм», который сметет Зеленского и его команду.