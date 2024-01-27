Стремление президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного очевидно. Он приложит все силы, чтобы сделать это и назначить новым командующим Александра Сырского, высказал свое мнение политолог Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что хотя многие эксперты прочат на место Залужного главу ГУР Кирилла Буданова, у него мало шансов занять пост главкома. Зеленскому после увольнения действующего командующего потребуется налаживать контакты с армией. Буданов же не является военным, что только ухудшит ситуацию.

Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прогнозировала замену Залужного в наступившем году. Кандидатами на его место она называла Буданова и Сырского, а также Евгения Мойсюка, который сейчас занимает пост заместителя главкома.