Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что военнопленные, которые летели на самолете Ил-76, стали жертвой разборок «неонацистских элит в Киеве». На Украине же пока пытаются во всем обвинить Россию. Хотя часть экспертов усмотрела в трагедии повод отправить в отставку президента Владимира Зеленского.

Генштаб ВСУ заявил, что и дальше будет сбивать российские транспортные самолеты, чем фактически признал попадание по Ил-76 своих зенитных ракет. В Офисе Зеленского никакого подтверждения не дали. Советник главы ОП Михаил Подоляк высказался в том духе, что нужно большее времени на проверку всей имеющейся информации и комментировать трагедию отказался.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал МК, что поражение Ил-76 ставило перед собой целью в очередной раз обвинить Россию. Киев даже после обстрелов Донецка заявляет, что РФ «бомбит сама себя», но вот 155-миллиметровые боеприпасы, которые сыплются на столицу ДНР, указывают на обратное.

Еще один эксперт, Василий Стоякин, представляющий портал «Украина.ру», допустил вмешательство третьей силы. Он отметил, что это вполне может быть Великобритания, которая использует все возможности для недопущения переговоров между Москвой и Киевом. Также она стремится стать центром влияния и пользуется ситуацией в США, где перед выборами совершенно не нужны какие-либо серьезные потрясения на Украине. У Лондона такие проблемы отсутствуют, поэтому он может творить что угодно.

Стоякин также считает, что Киев может признать попадание по самолету, но лишь для того, чтобы отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.