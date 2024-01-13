Руководитель Главного управления разведки при Генштабе Украины Кирилл Буданов в последнее время совершенно не упоминает о захвате Крыма. Внимание на это обратил политолог из Киева Дмитрий Корнейчук.

Так он прокомментировал недавнее заявление Буданова о невозможности быстрого продвижения ВСУ вперед из-за мощных минных заграждений и огромного количества российских дронов на линии соприкосновения.

По словам Корнейчука, еще год назад Буданов говорил совсем иное. Он светился оптимизмом и рассказывал, как быстро украинские войска пойдут в наступление и войдут на Крымский полуостров.

Также политолог отметил, что риторика Буданова повторяется и у других представителей власти на Украине. Не исключено, что это своеобразная кампания по подготовке общественности к «заморозке» конфликта и переходу к его дипломатическому урегулированию.