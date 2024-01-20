Гражданам Украины стоило бы прислушаться к словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и начать подготовку к мирным переговорам. Такое заявление сделал глава центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на YouTube-канале «Да, это так!».

Он пояснил, что украинцам действительно грозит серьезная опасность. Даже в том случае, если Запад продолжит финансирование и в распоряжении ВСУ появится очень много танков, управлять ними будет уже некому. Поэтому настало время поиска невоенного пути выхода из кризиса, передает РИА Новости.

Напомним, Медведев 17 января заявил, что украинское государство является опасным для граждан. Причем независимо от того, кто находится у власти. Народ страны не хочет этого понимать, но когда-нибудь до него все же дойдет, что жить в общем большом государстве гораздо лучше, чем постоянно воевать.