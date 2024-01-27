Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в Верховной раде зреет бунт против президента Зеленского. Не исключено, что депутаты намереваются несколько урезать его властные полномочия, а то и вовсе выкинуть главу государства из кресла.

Бортник пояснил, что Владимир Зеленский в основном опирался на партию «Слуга народа», имевшую в парламенте подавляющее большинство. Однако сейчас все идет к переформатированию Верховной рады. Не исключено, что будет сформирована новая коалиция, так как депутаты правящей партии начинают откровенно вступать в противостояния друг с другом, передает РИА Новости.

По словам эксперта, это стало заметно еще после ухода из фракции Марьяны Безуглой. Ясно, что назревает серьезный бунт, а Зеленского ждут сложные времена.