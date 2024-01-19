В конфликте на Украине пришло время для дипломатического урегулирования. Соединенные Штаты должны немедленно перейти к переговорному процессу и прекратить финансировать Киев, заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис.

Он отметил, что США уже собственный бюджет согласовать толком не могут. Но при этом продолжают размышлять, как бы отправить миллиарды долларов на Украину, которую эти средства все равно не спасут, передает РИА Новости.

Киеву, по мнению Дэвиса, пора признать бессмысленность боевых действий. Соединенные Штаты же также должны воспользоваться этим моментом смирения и начать переговорный процесс с Россией.