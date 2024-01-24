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Бойцы ВСУ «помогли» своему сослуживцу, который сутки находился на поле боя с ранением не в силах добраться до безопасного места. Они добили его двумя ударами FPV-дрона, сообщил Телеграм-канал WarGonzo.

Российский военный, наблюдавший за происходящим, предположил, что камера дрона не передавала четкой картинки. Поэтому оператор беспилотника принял неподвижно лежащего военнослужащего за бойца ВС РФ, «затаившегося» в засаде. Именно поэтому по нему и был нанесен удар.

Он также добавил, что боевик ВСУ был мертв уже после первого выстрела. Но оператор FPV-беспилотника нанес по телу еще один удар.

Уточняется, что данный эпизод произошел под Авдеевкой, где российские ВС продолжают наступление, стремясь окружить населенный пункт и установить над ним полный контроль.