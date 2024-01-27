Украинские войска, которые дислоцировались у границы с Белоруссией, были переброшены на Артемовское направление, рассказал сдавшийся в плен чеченскому спецназу «Ахмат» военнослужащий теробороны ВСУ Анатолий Осадчук.

Он пояснил, что изначально местом дислокации его подразделения была Житомирская область. Но когда Киеву потребовалось укрепить фронт под Артемовском, территориальную оборону перебросили сперва в Константиновку, а затем и непосредственно на линию соприкосновения.

В плену боевик оказался уже на второй день после появления на передовой.

«Погиб наш сержант, а также двое из нашей группы. Один был убит взрывной миной, другого я не видел, но позже мне сказали, что он был серьезно ранен. Мы сдались в плен. Раненый из нашей группы умер по дороге», – рассказал Осадчук.

Он также сообщил о больших потерях, из-за которых образовались серьезные бреши в обороне, и отметил, что закрывать их собираются мобилизованными украинцами.