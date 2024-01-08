Тотальная мобилизация на Украине перешла в новую волну и теперь Киев массово призывает в армию алкоголиков. Также начали активно мобилизовать многодетных отцов, которые ранее под призыв не попадали вообще, рассказал пленный боец ВСУ с позывным «Рыбак» изданию «Известия».

«В магазине утром стоят те, кто любит выпить, похмелиться, сам еле стоит — всех загребли, там рядом село, никого нет. Им лишь бы поймать и отправить, дальше не интересно, галочку поставил», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что и сотрудники военкоматов, и командиры украинской армии отлично понимают, что такие бойцы уже никогда не вернутся домой, они просто погибнут в первых же боях. Но это мало кого-то интересует.

«Рыбак» также высказал недовольство действиями командиров, которые часто оказываются полнейшими профанами и не могут даже подготовить операцию. Они отправили группу, в которой находился боец, на позицию, якобы свободную от российских военных. Но в итоге всех взяли в плен.