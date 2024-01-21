Телеграм-канал Народной милиции ДНР показал видеозапись атаки беспилотного аппарата ВС РФ по мощному бетонному укреплению противника.

Сразу несколько дронов 58 обСпН 1 Донецкого армейского корпуса максимально точно сбросили в ДОТ украинских боевиков взрывные устройства. Противник понял, что до взрыва остается всего несколько секунд и начал быстро покидать укрепление.

После взрывов из бойниц начал валить густой дым, а затем мощно полыхнуло пламя, отмечают автор видеозаписи.

Также они рассказали, что вражеский ДОТ изнутри выгорел полностью. Выскочившие из него боевики ВСУ остались на открытом пространстве, но это для них стало более предпочтительным, чем гибель в бетонном склепе.