Певца Филипа Киркорова, который вошел не в ту дверь и попал на «голую» вечеринку к Анастасии Ивлеевой, вырезали из сериала «Сваты». Поп-король снялся в одном из эпизодов этого проекта еще в 2010 году, рассказала Общественная служба новостей.

В этой серии у Киркорова было камео, то есть, он играл самого себя. Во время экскурсии главных персонажей по винодельне певец внезапно появляется перед ними. Митяй, являющийся одним из главных персонажей фильма, проводит «дорогого Филиппа» по всем «закромам», рассказывая ему о процессе производства вина.

По имеющейся информации, Киркорова в сериал пригласил лично действующий президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он возглавлял студию «Квартал 95», которая и сняла сериал «Сваты».

На телеканале «Дом кино» появилась эта серия проекта, однако уже без Киркорова. Причем понять, что какие-то эпизоды были вырезаны, очень сложно, так как единственным признаком этого является обрыв трека, сопровождающего визит поп-короля на винодельню.