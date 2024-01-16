Певица Жасмин поделилась радостной новостью своего семейства. Ее сын, Михаил Семендуев, намерен заключить семейный союз. Об этом артистка написала в своем личном блоге.

Сын 46-летней певицы решил жениться на бывшей фигуристке 24-летней Еве Хачатурян.

«Это моя судьба, мама. Если ты мне веришь, ты должна понять и принять мой выбор», – процитировала Жасмин слова сына.

Певица рассказала, что собирается сделать «лучшую» свадьбу для своего сына в этом году. А по поводу своей карьеры она заявила, что планирует отправиться в большой гастрольный тур.

Жасмин призналась, что не была знакома лично с будущей невесткой до этой новости. Михаил еще не познакомив избранницу с родными уже заявил о своем решении жениться на возлюбленной.

Михаилу Семендуеву 26 лет. Он ведет совсем непубличный образ жизни. Его избранница Ева Хачатурян в прошлом занималась фигурным катанием. Сейчас работает в сфере журналистики.