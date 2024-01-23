В Сети появилась информация о том, что певец Шура (Александр Медведев) прибрел в центре Кузьминского кладбища в Москве земельный участок для своей могилы. Об этом сообщил МордовМедиа.

Официально информация артистом пока не прокомментирована. Однако ранее он неоднократно говорил о том, что хочет быть похороненным исключительно на столичном кладбище. Из всех погостов он выбрал Кузьминское кладбище, на котором похоронены многие известные личности. На этом погосте ранее места приобрели Алла Пугачева и Александр Буйнов. Сообщается, что Шура купил место на центральной алее.

В прежних интервью Шура говорил, что после выявленной онкологии он стал чаще думать о смерти. Эти мысли могли вынудить артиста заранее подготовиться к финальному этапу жизни. Покупкой места на кладбище артист попытался избавить родных и друзей от лишних хлопот при организации его похорон. К тому же покупкой земли Шура получил гарантии того, что будет похоронен там, где хочет. Ранее сообщалось, что во время поездки в Крым Шуре стало плохо, но врачам удалось стабилизировать его состояние.