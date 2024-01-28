Известный российский актер Александр Петров, который неожиданно для всех коллег и поклонников недавно связал себя узами брака с девушкой, о которой ранее ничего не было известно общественности, решил продать свою московскую недвижимость.

В центре Москвы был выставлен на продажу элитный пентхаус, расположенный в престижном ЖК в районе станции метро «Красносельская». Площадь апартаментов, принадлежащих актеру, составляет 131 квадрат. Пентхаус включает в себя два уровня. Данная недвижимость, судя по информации из открытых источников, была выставлена на продажу за 57 миллионов рублей.

Александр Петров очень активно снимается в различных кинопроектах. Также он выступает и в театре. Он является одним из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. На счету у Петрова уже 77 киноролей. Кроме того он снимался также и в зарубежных картинах.

Ранее стало известна стоимость смены артиста, которая составляет от 500 до 700 тысяч рублей.