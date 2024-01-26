Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Калининград находится в постоянно опасности из-за милитаристских устремлений соседних стран, передает РИА Новости.
Он отметил, что страны «коллективного Запада» все еще не оставили своих антироссийских настроений. Не являются исключением и прибалтийские государства – Эстония, Латвия и Литва.
Именно от них исходит опасность для Калининградской области в стратегическом плане.
«Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями, которые затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники», – пояснил Песков.
Все это вынуждает Россию предпринимать жесткие дополнительные меры для обеспечения безопасности не только Калининграда, но и всей России.