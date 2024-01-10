Ведущий программы «Модный приговор», которая вернулась на Первый канал, будет выбран зрителями путем онлайн-голосования. Портал Ura.ru рассказал, что всего претендентов пять.

Первые выпуски уже появились в эфире на новогодние праздники. Но их вели разные ведущие, чтобы зрители могли оценить каждого из них и принять свое решение. Теперь осталось выяснить, кто из них больше всего достоин занять место Александра Васильева, покинувшего проект.

Среди основных претендентов – Александр Анатольевич, актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Андрей Грачев, а также радиоведущий Константин Михайлов.

Сам Васильев ранее в одном из интервью заявил, что причинами его ухода из «Модного приговора» стали возраст и неудовлетворительное состояние здоровья.