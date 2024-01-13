Мумии «инопланетян», которые уфолог Хайме Мауссан представил в мексиканском Конгрессе, имеют вполне земное происхождение. Такое заявление сделал эксперт Национального института судебной медицины и криминалистики Флавио Эстрада Морено.

Мауссан во время первого визита в Конгресс уверенно заявлял, что речь идет об останках инопланетян. Во время второго он сам опроверг свою же версию и заявил, что это мумии людей из цивилизации, которая была гораздо развитее людей.

В результате экспертиза показала, что останки собраны из костей различных животных. Так, их головы напоминают черепа альпак или лам, «пальцы» изготовлены из костей человека, а нарост на животе в виде яйца у одного из «пришельцев» оказался простым камнем. Также в «поделках» использованы птичьи кости.