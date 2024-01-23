Российская модель Елизавета Паламарчук из города Березники (Пермский край) получила главный титул в конкурсе красоты Universe Beauty-2024. Пермячка была признана лучшей в категории «Young». Данная информация была опубликована на официальной странице сайта конкурса красоты.

«Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», – говорится на сайте фестиваля.

Для Елизаветы Паламарчук эта победа является не первой. Модель является обладательницей около 30-ти корон и титулов, среди которых можно выделить «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа».

Также модель неоднократно принимала участие в показах модного дома Вячеслава Зайцева. А в 2020 году она была удостоена премии французского кутюрье Пьера Кардена в качестве лучшей модели среди детей.

Конкурс красоты Universe Beauty-2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande и был посвящен памяти российского модельера Вячеслава Зайцева и французского кутюрье Пьера Кардена.