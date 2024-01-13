Американский эсминец в ночь на 13 января нанес новый удар по столице Йемена Сане. Для этой цели использовалась ракета «Томагавк» сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей центрального командования Пентагона.

«В 3.45 по времени Саны (совпадает с мск – ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», – уточнили в Минобороны США цель очередной атаки.

Ранее Великобритания и Соединенные Штаты атаковали сразу четыре провинции Йемена. Президент США Джо Байден заявил, что эти удары наносились в «защиту свободы судоходства». Также он отметил, что Вашингтон и Лондон начали операцию против движения «Ансар Алла» (хуситы).

По данным ВВС США, в ночь на 12 января по Йемену было выпущено более 100 ракет разных видов.