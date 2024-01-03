Ведущий программы «Угадай мелодию» на Первом канале Валдис Пельш поссорился с коллегой Юлианной Карауловой.

В новогоднем выпуске шоу Юлианна показала волю к победе и хотела напомнить о своих музыкальных талантах, однако Пельш отнесся к этом иронично и поддел певицу. Она в ответ заявила, что вполне могла бы и сама вести «Угадай мелодию».

Уязвленный этим замечанием ведущий заявил, чтобы Караулова шла «в свой миллионер» (певица сейчас ведет телепрограмму «Кто хочет стать миллионером»). Также он отметил, что на Первом канале можно вести только одну передачу. В этом он, кстати, неправ.

В итоге Караулова все же поменялась с Валдисом местами и воспользовалась этим для мести.

«Ведущий не давал вам слово», – заявила она, когда Пельш попытался назвать одну из композиций.

На этом конфликт оказался исчерпан, а по окончанию шоу Караулова и Пельш обнялись, продемонстрировав, что в отношениях между ними все хорошо.