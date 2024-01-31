Российский актер Павел Деревянко в беседе с журналистами признался, каково ему было сниматься в гробу в рамках работы над картиной «Конец Славы». По словам артиста, он не испытывал никаких проблем по данному поводу, и ему даже понравились такие съемки.

«Мы снимали в нем восемь дней. Мне нравилось. Я ощущал покой, умиротворение… Хороший сон. А клаустрофобией я не страдаю. Все прошло гладко», – рассказал Деревянко на премьере картины.

По словам артиста, в гроб ему положили бутылку водки, которую потом он использовал по сюжету – она пригодилась его герою. Во время интервью Деревянко признался, что съемки в гробу не страшны, а страшно в реальности потерять своих близких и родных.

По сюжету фильма, публичная персона по имени Слава, которого играет Деревянко, потерял в один момент все – отношения с семьей, популярность, контракты. Чтобы вернуть свою карьеру, в один момент Слава решается на опасную авантюру – похоронить себя заживо.