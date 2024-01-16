Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии в лаборатории «Лабквест» Дмитрий Буланов рассказал, что вейпинг является достаточно опасной заменой сигаретам. По словам специалиста, курение вейпов в разы вреднее классических сигарет.

По словам патологоанатома, курение электронных сигарет приводит к большим проблемам со здоровьем. Причиной являются размеры частиц, образующиеся во время курения. Процесс вейпинга происходит с помощью жидкостей, в основу которых входит глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, реже – никотин. Но, несмотря на различные составы жидкостей, курение вейпов оказывает максимальный вред организму.

Попадающие в дыхательные пути во время курения вейпа частицы имеют намного меньший размер, нежели частицы, образующиеся во время курения табака. По итогу они наносят вред на уровне терминальных бронхиол и альвеолей. Входящие в состав аэрозоля вещества повреждают эпителий альвеол легких, вызывая фиброз тканей. В итоге из-за этого развивается дыхательная недостаточность.