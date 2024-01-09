В понедельник, 8 января, парламент Южной Кореи принял законопроект, согласно которому вводится полный запрет на разделку и распространения собачьего мяса в пищевых целях. Об этом в своем материале сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных», – приводит слова представителя местного отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Гёна автор статьи.

Закон о запрете разведения собак в пищевых целях, а также разделки и распространения мяса животных для продажи был принят совместным решением 208-и депутатов от правящей партии «Гражданская сила» и главной оппозиционной «Объединенной демократической партии».

Лица, которые продолжат разводить собак в пищевых целях или распространять мясо животных, могут угодить в тюрьму на срок в два года или выплатить штраф в размере до 20 миллионов вон (около 1,4 млн рублей). За разделку собак на мясо предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или наложение штрафа в размере 30 миллионов вон (около 2 миллионов рублей).