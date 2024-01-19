Падчерица известного шоумена Ивана Урганта, 23-летняя Эрика Кикнадзе совершила свой актерский дебют. Такую информацию сообщил Телеграм-канал «Светский хроник».

Девушке досталась роль в малобюджетном фестивальном проекте – Tendaberry. Режиссером и автором сценария к фильму является Хейли Элизабет Андерсон. По сюжету в картине рассказывается о 23-летней девушке по имени Дакота, которая учится жить самостоятельно в Нью-Йорке. Ее парень вернулся на Украину, чтобы ухаживать за своим больным родителем. В фильме показано, как девушка с «тревогой ориентируется в своей новой реальности».

Эрика Кинкадзе ранее участвовала в съемках для бренда Jacquemus. Падчерица Ивана Урганта проживает в Нью-Йорке. Матерью Эрики является супруга Ивана Урганта – Наталья Кинкадзе. Они были одноклассниками – учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Пара воспитывает двоих общих детей – Нина и Валерия. От предыдущих отношений у Натальи есть сын Нико и дочь Эрика. Шоумен не раз откровенничал, что старшие дети супруги для него как родные.