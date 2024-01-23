Известный журналист Отар Кушанашвили рассказал в интервью с блогером Антоном Штейном, что часто подвергался физическим расправам из-за высказывания своего мнения. Так, он вспомнил, что перед прямым эфиром для программы «Партийная зона», на которой он выступал ведущим, был сильно избит. По его словам, на съемки он явился в очень плохом состоянии: у него заплыл глаз, были выбиты зубы, текла кровь на лице.

Продюсер передачи Иван Демидов предложил Кушанашвили два пути. Первый – отказаться от эфира, но тогда виновники избиения журналиста поймут, что запугали его и смогли добиться желаемого. А второй путь – стоит появиться в эфире в таком ужасном состоянии, но показать стойкость духа.

Отар Кушанашвили подчеркнул, что решился выйти в эфир. Но во время съемок у него все же, дрожал голос. Журналист назвал это поступок своей главной «моральной победой над собой». По окончанию эфира, по словам Кушанашвили, ему аплодировали все в студии. После этого инцидента ведущий на протяжении полугода ходил с охраной.