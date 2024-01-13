Депутат бундестага Михаэль Кауфманн, представляющий партию «Альтернатива для Германии» поинтересовался у канцлера ФРГ Олафа Шольца подробностями по теме «последствий поражения Украины».

Он отметил, что 28 ноября 2023 года Шольц во время правительственной декларации заявлял, что победа России в конфликте будет иметь «гораздо более серьезные последствия для ФРГ». Каумфанн спросил, о каких именно последствиях идет речь.

Также он поинтересовался, какой баланс Шольц видел в завершении конфликта с одной стороны и продолжения его финансирования в связке с антироссийскими санкциями с другой.

Получить ответ депутату так и не удалось. Статс-секретарь Сара Рыглевски заявила, что высказывание Шольца «говорит само за себя» и объяснений не требует.

Напомним, Киев и Запад постоянно раскручивают миф о гипотетическом нападении России на Европу после достижения всех целей на Украине. Он является способом продолжать затягивать противостояние, поставляя ВСУ новые партии вооружений и техники.