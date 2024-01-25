Сергей Зайцев, который занимается организацией выступления Кристины Орбакайте в Благовещенске, прокомментировал требование ветеранов боевых действий отменить концерт артистки. Подробности публикует Amur.Life.

Зайцев сослался на официальное заявление директора Орбакайте Александра Качана. Тот заявил, что у Орбакайте никогда не было американского гражданства. Со слов Зайцева, Качан задал вопрос о гражданстве самой артистке, и она заверила, что никогда не была американской гражданкой.

Зайцев призвал требующих отмены выступления дочери Пугачевой дать официальные объяснения по клевете и разжигании ненависти к популярной артистке. Он считает, что подобная ложь распространяется намеренно и «по чьему-то заказу».

Ранее ветераны Афганистана и СВО выложили в тг-канале «ZОV России» официальное обращение к амурскому губернатора с призывом отменить выступление Орбакайте в Благовещенске. В тексте письма говорилось, что певица является «гражданкой Соединенных Штатов», поэтому в составе ее коллектива стоит поискать «агентов ЦРУ» или других иностранных разведок.