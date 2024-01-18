Кристина Орбакайте разместила в соцсетях совместный снимок с мужем, но оставила настолько короткий комментарий, что пост не был похож на поздравление. Скорее, на констатацию факта.

Орбакайте подписала снимок с мужем в двух словах: «20 лет». Всегда сдержанная в публичных проявлениях эмоций дочь Пугачевой и на этот раз не изменила себе. Она не стала размещать огромное поздравление, рассказывая всем, как хорош ее муж и как она счастлива.

Ранее журналистам удалось выпытать у Орбакайте, что она познакомилась с бизнесменом в день его рождения. Их свела судьба. Орбакайте искала на Майами особняк Игоря Николаева, но случайно зашла в дом Земцова. Через год Кристина и Михаил поженились. Орбакайте объясняла, почему не сыграла свадьбу в России. У нее не было сил и желания собирать справки и разрешения на брак с иностранцем. К тому же в 33 года Кристина уже не грезила о белом платье и пышной церемонии.