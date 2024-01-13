«Российская газета» показала на видео боевую работу мощной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2» на Артемовском направлении.

Эти установки на шасси тягачей МТ-ЛБ использовала разведывательно-штурмовая бригада «Север V». Отмечается, что удары корректировались беспилотными аппаратами, которые находили цели, а затем подтверждали успешное их поражение.

«Реактивные противолодочные бомбометные установки на шасси МТ-ЛБ – в борьбе со злом на артемовском направлении», написали в телеграм-канале авторы видеозаписи.

Они также отметили, что работу установок «Смерч-2» лучше всего наблюдать именно ночью, так как в темное время суток они бьют по противнику не только эффективно, но и максимально эффектно.