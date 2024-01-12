В Сети опубликованы кадры ударов Соединенных Штатов и Великобритании, а также последствий этих атак.

На записи виден сильный пожар, который вспыхнул после попадания по одной из целей в Йемене.

Напомним, ракетный удар «Томагавками» был нанесен США и Британией в ночь на 12 января. Пожар начался на базе Ад-Длейми в столице Йемена Сане. По словам представителей хуситов, никакого вреда взрывы не нанесли, а огонь удалось быстро потушить.

Россия уже созывает Совет безопасности ООН в связи с событиями в Йемене. Не исключено, что заседание Совбеза пройдет 12 января.

Надо отметить, что Канада, Бахрейн, Нидерланды, Австралия и другие государства уже высказались в поддержку действий Соединенных Штатов и Британии, а также ударов по Йемену крылатыми ракетами.