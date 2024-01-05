В ночь на 5 января украинский реактивный снаряд «Ольха» попал во двор жилого дома в Белгороде. Телеканал «Звезда» показал видеозапись, сделанную камерой наблюдения.

В результате взрыва, произошедшего прямо в жилом квартале, было повреждено несколько автомобилей, в квартирах вылетели окна. Осколок снаряда влетел в одно из них, но к счастью обошлось без пострадавших.

После взрыва во дворе образовалась огромная воронка. Мощный звук и сработавшая автосигнализация вынудили людей выбегать на улицу.

В Минобороны РФ заявили, что для атаки использовались те же снаряды «Ольха», что и 30 декабря, когда в центре Белгорода погибло 25 человек после террористического обстрела ВСУ.