Украинский офицер выложил в Сеть кадры, подтверждающие нежелание военнослужащих выполнять боевые задачи, передает «Российская газета».

На записи видно, что командир приказывает всем, кто не хочет идти на боевые позиции, выйти из строя. Сперва несколько шагов вперед делает один военнослужащий, а за ним следом выходят и практически все оставшиеся в строю.

По шевронам видно, что это одно из танковых подразделений ВСУ. Всего из строя вышли не менее 20 человек, не желающих выполнять приказ и идти на позиции.

Это не первый подобный случай. Боевики отлично понимают, что их фактически отправляют на смерть и поэтому отказываются выполнять боевые задачи. Так, ранее сообщалось, что в Крынках такие «отказники» имеются в каждом подразделении.