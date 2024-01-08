Украинский оператор переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger по имени Роман рассказал о новой тактике ракетных ударов ВС РФ.

Он пояснил, что сейчас ракеты начали выпускать специальные тепловые ловушки, как это делают самолеты. Подобная практика позволяет отвлекать внимание ПВО.

«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», – цитирует военного РИА Новости.

Боевик также заявил, что Киев слишком быстро растрачивает запасы зенитных ракет. Совсем скоро ВСУ нечем будет сбивать дроны-камикадзе и другие средства поражения. Уже сейчас во время массированных атак хорошо видно, что противовоздушная оборона Украины не справляется с защитой тех или иных объектов.

Напомним, что военнообязанные мужчины предпринимают все возможные усилия, чтобы покинуть Украину и не попасть в ряды ВСУ. Боевой дух в армии стремительно падает из-за провалов на фронте. Кроме того, Запад существенно сократил военную помощь, что ограничивает возможности украинских вооруженных формирований даже в обороне.