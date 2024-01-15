Опасный и призрачный пляж Маккензи-бэй

Загадочное появление и исчезновение песчаного пляжа в бухте на востоке Сиднея на протяжении десятилетий вызывало интригу для многочисленных туристов и головную боль для австралийских спасательных служб. Источник: ABC News.

Для Дэниела Маклафлина, спасателя-координатора Совета Уэверли, периодические изменения бухты Маккензи в большей степени составляют головную боль. Он патрулирует почти 2-километровую береговую линию, по которой проходит знаменитая тропа между пляжами Бонди и Бронте. Это небольшая территория, но всегда заполненная отдыхающими.

В этот участок входит залив Маккензи – небольшой участок из скальных обломков, расположенных под скалами, на которых находятся объекты недвижимости стоимостью в несколько миллионов австралийских долларов.

Время от времени это каменистый берег покрывается песком и возникает эфемерный пляж, привлекающий людей, стремящихся получить одно из двух – место отдыха на берегу моря или контент для «ТикТока».

«Когда песок закрывает камни, возникает множество проблем, поскольку берег становится похож на пляж и это небезопасно», – пояснил Маклафлин. «Это очень маленькая территория, и на нее поступает много морской воды с прибоем, а ведь эта вода должна уходить обратно».

Пляж не для слабонервных

Местные жители утверждают, что берег небольшого залива становится пляжем всегда неожиданно, иногда с перерывом в несколько лет. И всегда происходит одно и то же: песок появляется быстро и так же быстро исчезает. В этом летнем сезоне пляж появился (в Австралии сейчас, в январе 2024-го, полноценное лето).

Но спасателей, таких как Дэниел Маклафлин, беспокоит нестабильность призрачного пляжа Маккензи. Мужчина вырос в этом районе и хорошо его знает. А вот туристы, по его словам, не особенно изучают местность перед поездкой.

Бухта Маккензи официально не является пляжем, по этой причине в ней нет официально отмеченных зон для купания. И если большие толпы отдыхающих соберутся в этом месте, то спасателям придется отвлечься от обеспечения безопасности на легальных песчаных зонах отдыха, чтобы следить за ненастоящим пляжем.

«Залив Маккензи, конечно, не для слабонервных, осмеливающихся заниматься серфингом, не говоря уже о тех, приезжает туда поплавать», – отметил Маклафлин.

«Это не патрулируемое спасателями место, оно небезопасно. Путь к этой бухте всегда каменистый и скользкий. Это совсем не то, что на других наших пляжах, где есть хороший свободный доступ. А в этом небольшом заливе приходится выполнять много спасательных операций каждый год».

«Сидней подвержен большому количеству волн и поэтому береговая линия возле города довольно опасна. Это не спокойная вода, как в некоторых европейских водах, где нет высоких волн».

В день посещения журналистами ABC News светило солнце, и Маккензи-бэй был заполнен пляжниками. Все новые отдыхающие осторожно карабкались по камням, пытаясь добраться до песчаной кромки берега.

Оказавшись на песке, они конкурируют за место с любителями позагорать. Около дюжины собак резвились вдоль берега и копались в песке, чтобы устроить себе прохладное место.

В воде серферы соревновались за лучшие волны вблизи скал, а пловцы были заметны всего в нескольких метрах от них. Один из пловцов взобрался на камни между накатывающимися волнами, где на некоторое время застрял, когда накатилась очередная волна.

Это не тот пляж, где волны идут мягко. Со всех сторон имеются большие камни, способные легко превратить воду в пучину для неопытных пловцов. В последние годы популярность этого района среди отдыхающих возросла благодаря соцсетям. Вместе с ажиотажем у хороших пловцов и серферов-профи прибывают также слабые пловцы.

Как возникает пляж Маккензи

Появлению песчаных отложений в заливе Маккензи способствуют несколько факторов. Эта бухта обращена на восток, а значит на нее воздействуют волны, способные нести с собой песок.

Для Аны Вила-Консехо, профессора прибрежной геоморфологии (Сиднейский университет), является работой понимание обстоятельств формирования рельефа и эволюция этого процесса. Ее особенно привлекает Маккензи-бэй, она описывает его как захватывающее место.

«Для нас, фанатов пляжного отдыха, Маккензи – призрачный пляж, куда мы ходим со словами: «Нет, в этом году его не будет» или «Он появится в этом году!», для этого и идем смотреть. Ведь это довольно круто», – заявила Вила-Консехо.

Существует множество теорий о том, что заставляет песок появляться и исчезать на этом берегу. Некоторые теории связаны с погодой, другие больше ориентированы на астрономию.

Профессор Вила-Консехо – сторонница погодной теории.

«Когда у нас хорошая погода, песок, обычно находящийся в океане, попадает на пляжи, а когда погода плохая, волны размывают пляжный песок и уносят его в океан», – считает она.

«Во время очередного Ла-Нинья мы ожидаем большей энергии волн, большего количества дождей, худшей погоды, большего количества штормов и так далее, поэтому вероятность возникновения пляжа Маккензи становится наименьшей», – объяснила профессор Вила-Консехо.

В то же время при Эль-Ниньо, как сейчас, обычно бывает меньше штормов и меньше сильных волн, что означает возможность у прибоя мягко выносить песок на берег и образовывать пляж.

«Это процесс сохранится до тех пор, пока будут хорошие погодные условия», – уверена профессор.

Обычно трудно предсказывать, когда в бухте Маккензи появятся отложения песчаных наносов. Многие местные утверждают, что лучшим годом для этого пляжа был 1997-й, когда так оказалось так много песка, что во время отлива люди могли пройти по песчаной береговой линии от Тамарамы-бич до Южного Бонди.

Тогда песчаный пляж в заливе Маккензи продержался несколько месяцев, пока сильный шторм не унес его за одну ночь. Следующие десять лет песка не было.

Владельцы собак активно используют Маккензи-бэй при появлении пляжа для выгула своих питомцев, поскольку на официальные пляжи приводить животных запрещено. Дэниел Маклафлин еще раз подчеркнул, что это небезопасно как для собак, так и для из хозяев. Он призвал выгуливать питомцев в одном из близлежащих парков, поскольку там значительно безопаснее.