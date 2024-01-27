Не всегда онкология возникает исключительно из-за генетической предрасположенности, а может быть спровоцирована неправильным образом жизни самого человека. Например, чрезмерное употребление мяса и жирной консервированной пищи может привести к печальным последствиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на интервью хирурга-онколога и кандидата медицинских наук Ивана Карасева для программы «ГастроКлуб».

«Мы со слезами на глазах встречаем этих пациентов. Потому что, например, 95% случаев развития рака толстой кишки можно предотвратить. Вот красное мясо. Процесс пищеварения после этого продукта не всегда адекватно протекает. Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке. Мясо рекомендовано есть не чаще, чем раз в неделю. Лучше уйти в сторону рыбы», – рассказал врач-онколог.

По словам Карасева, есть и другая категория людей, постоянно сдающая платные анализы на онкологию. Многие люди оставляют приличные суммы в частных лабораториях, чтобы сдать анализы, которые на доклиническом этапе малоинформативные, а иногда бывают и ложноположительными.