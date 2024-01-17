Телеканал ТНТ анонсировал выход на экраны нового проекта «Это нормально?». Его ведущими будут певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров.

Издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу телеканала рассказало, что речь идет о ток-шоу, в которое введут соревновательную составляющую. Гостей в студии будут делить на женскую и мужскую команды, от которых потребуется предсказывать наиболее популярные у жителей России ответы на самые разнообразные остросоциальные вопросы.

По мнению экспертов, приглашение такого именитого ведущего, как Дмитрий Дибров призвано привлечь к фактически молодежному каналу старшую аудиторию. Шоумен хорошо известен, он имеет незыблемый авторитет и определенный шарм. Пока контракт с ТНТ он заключил на 12 месяцев.