Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что все заявления киевского режима о «победе над Россией» — это блеф, призванный затянуть конфликт. Пока противостояние продолжается, действующий украинский лидер Владимир Зеленский остается при власти и это единственная его цель.

«Вы же не можете выиграть в конфликте, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить (президента России Владимира) Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна», – цитирует Соскина РИА Новости.

Он назвал представителей киевского режима «болванами и недоумками», которые просто не хотят лишиться власти. Из-за этого в первую очередь страдают простые украинцы.

Ранее Соскин отмечал, что Киев делает все возможное, чтобы окончательно лишить украинцев всех прав и загнать на фронт 500 тысяч человек, несмотря на отсутствие оружия для такой численности личного состава.