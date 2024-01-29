Этой весной онлайн-кинотеатр Wink обещает показать многосерийную психологическую драму «Неверные». Главные роли в сериале получили Оксана Акиньшина и Роман Евдокимов.

По сюжету главная героиня Ольга еще недавно была успешным адвокатом, матерью, любимой женой. Но пристрастие к спиртному лишили ее всего – карьеры, любимого мужа и даже сына. Его муж забрал после развода. Ольга пытается наладить жизнь. Она возобновляет адвокату и берется за самые мерзкие бракоразводные процессы. Для победы Ольга нередко нарушает закон. Одно все ее попытки терпят неудачи, ведь победы и неудачи она охотно запивает спиртным.

По словам исполнительного продюсера А. Корецкой, тема женского алкоголизма – не слишком популярна в российском кинематографе. Однако мало кому нужно пояснять, насколько она актуальна в реальной жизни. Кто виноват в том, что женщина спивается, – вопрос сложный. На него попробуют ответить создатели «Неверных», пояснила шоураннер.