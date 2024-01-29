Американские океанологи впервые смогли поймать в объектив фотокамеры детеныша большой белой акулы, который только что появился на свет. Об этом пишет UCR (Калифорнийский университет в Риверсайде).

Океанологи летом 2023 года наблюдали за акулами у калифорнийского побережья вблизи Санта-Барбары. Тогда же и были сделаны фотоснимки новорожденной белой хищницы. Однако обнародованы кадры были лишь в конце января в научном издании Environmental Biology of Fishes в качестве иллюстрации для статьи, которая рассказывает о детенышах грозного хищника.

На снимках можно увидеть, что детеныш белой акулы имеет длину порядка полутора метров. Его тело сильно отличается от тел взрослых акул. Тело детеныша непривычно округлое и тонкое. Как рассказал один из авторов снимков, океанолог К. Гауна, при наблюдении за тремя самками, он обратил внимание, что одна из них на некоторое время погрузилась на дно. Через какое-то время она всплыла не одна. Рядом с акулой-матерью был детеныш.