Врач-офтальмолог Валентина Анисимова рассказала о негативных привычках, негативно отражающихся на зрении. По словам специалиста, длительное времяпровождение за компьютером и чтение в транспорте дают большую нагрузку на цилиарную глазную мышцу. Кроме того, вред глазам наносится при чтении в лежачем положении, так как это ведет к перенапряжению и ухудшению зрения.

Также, по словам специалиста, неправильное освещение тоже способно оказать негативное воздействие на зрение. Как при высоком, так и при низком уровне освещения глаза сильно напрягаются. Это может привести к ряду офтальмологических проблем.

Валентина Анисимова рассказала, что неправильное использование очков и контактных линз также приводит к ухудшению зрения. Следует тщательно следить за гигиеной линз и не использовать просроченные линзы.

Кроме того, стоит во время смывать макияж с глаз и ресниц, так как содержащиеся в косметических средствах химические вещества могут вызвать раздражение роговицы, а в некоторых случаях даже ее ожог.