Российская газетасо ссылкой на тг-канал «Военное дело» рассказала о видеозаписи издевательств командира над украинскими военными.

Офицер сперва обвиняет бывшего рабочего и студента в том, что они прятались от мобилизации, не желая «защищать страну». Затем, перемежая оскорбительные высказывания нецензурными выражениями он заявляет, что его мало интересует, выживут они или нет.

Также украинский офицер дает команду «рассчитаться на двухсотых и трехсотых». То есть на тех, когда либо убьют, либо ранят в бою.

Боевики ВСУ, которые попадают в плен, регулярно заявляют, что офицеры ничего не понимают в военном деле и дают неадекватные приказы. При этом они регулярно издеваются над личным составом.